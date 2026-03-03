Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        "Troya Pavyonu" sergisi 2. Malta Bienali'nde yer alacak

        Çanakkale Bienali tarafından hayata geçirilen "Troya Pavyonu" sergisi, 11 Mart-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Malta Bienali'nde yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Troya Pavyonu" sergisi 2. Malta Bienali'nde yer alacak

        Çanakkale Bienali tarafından hayata geçirilen "Troya Pavyonu" sergisi, 11 Mart-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Malta Bienali'nde yer alacak.

        Bienal düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Deniz Erbaş'ın üstlendiği sergi, sanatçıların Çanakkale'de ürettiği çalışmaları bir araya getirerek Troya'yı tarihsel bir miras olmanın ötesinde, Akdeniz'in güncel sanatsal ve düşünsel üretimleri için canlı bir referans alanı olarak konumlandırıyor.

        David Blandy, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Pınar Yolaçan ve Seyhan Boztepe’nin yapıtları, Troya’nın çok katmanlı kültürel ve simgesel dünyasına dair çağdaş bir okuma sunuyor.

        Troya Pavyonu, Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Troya Kazıları işbirliğinde hayata geçirildi.

        Serginin proje danışmanlığını ise Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan üstleniyor.

        Troya Pavyonu 2. Malta Bienali'nde 11-13 Mart'ta ön gösterimin ardından 14 Mart'ta ziyarete açılacak ve 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Sergi, Malta'daki açılışının ardından, farklı sanatçıların da eklendiği genişletilmiş bir kurguyla Adana'da Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
        Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        "ABD İsrail İran savaşı uçurumun kenarında olan bir süreçte" Çanakkale Onse...
        "ABD İsrail İran savaşı uçurumun kenarında olan bir süreçte" Çanakkale Onse...
        ÇOMÜ'den fen fakültesine dekan atanmasına ilişkin açıklama
        ÇOMÜ'den fen fakültesine dekan atanmasına ilişkin açıklama
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 2 şüpheli tutuklandı