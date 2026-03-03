Canlı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:04
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-2 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 652 kişi ve 3 bin 628 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalandı, 556 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Toplam 40,17 gram uyuşturucu madde, 36 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, tüfek, 123 fişek ele geçirildi.

        Denetimlerde, 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 30 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

