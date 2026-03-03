Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de, 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 13:47
        Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de, 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki çeşitli ülkelere mensup 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Polis ekiplerince 3 otomobil, 14 bin 400 lira, 8 can simidi, 3 can yeleği ile 2 hava pompasına el konuldu.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

