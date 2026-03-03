Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ'den fen fakültesine dekan atanmasına ilişkin açıklama

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Fen Fakültesi Dekanlığı süreciyle ilgili gelişmelerin mevzuata uygun olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla tamamlandığı bildirildi.

        Giriş: 03.03.2026 - 11:00
        ÇOMÜ'den fen fakültesine dekan atanmasına ilişkin açıklama

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Fen Fakültesi Dekanlığı süreciyle ilgili gelişmelerin mevzuata uygun olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla tamamlandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, son günlerde yerel basında çeşitli spekülasyonlara konu olan Fen Fakültesi Dekanlığı atamasıyla ilgili olarak, YÖK'ün gönderdiği resmi yazının, ortaya çıkan tartışmaları noktalayan net bir tabloyu ortaya koyduğu belirtildi.

        YÖK yazısında, üniversite rektörlüğünün önerisi doğrultusunda Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Sercan Karav'ın vekaleten atanmasının uygun görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu durum, bazı mecralarda yayılan 'rektör kendisini dekan yaptı' iddialarını çürütüyor. Akademik çevreler, vekaletin yalnızca idari sürekliliği sağlamak için uygulanan geçici bir yöntem olduğunu vurguluyor. Resmi belgeler, sürecin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü ve YÖK onayıyla tamamlandığını net biçimde gösteriyor. Prof. Dr. Karav'ın kısa süre önce TÜSEB Teşvik Ödülü alması ve akademik başarılarının dikkate alınarak dekanlık için önerilmesi, liyakat ve performans eksenli bir yönetim anlayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi ise sürecin şeffaf ve hukuki zeminde ilerlemesini sağlayarak kurumsal itibarı koruma mesajı verdi. Üniversite kulislerinden edinilen bilgiye göre, Fen Fakültesi Dekanlığı süreci, tartışmaların aksine, kurumsal prosedürlerin ve resmi onay mekanizmalarının üstünlüğü ile yürütüldü. Bu durum, yükseköğretim kurumlarında spekülasyonlara değil, belgelere dayanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Kurumsal ciddiyetin ve hukuka bağlılığın ön planda tutulduğu bu süreç, ÇOMÜ'de akademik yönetimde liyakat, şeffaflık ve mevzuat uyumunun esas alındığını bir kez daha kanıtladı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

