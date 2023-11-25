Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen `KB-111´ ve `TCSG-6´ Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 101 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.