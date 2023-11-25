Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen `KB-111´ ve `TCSG-6´ Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 101 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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