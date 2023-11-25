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        Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:20
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        Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen `KB-111´ ve `TCSG-6´ Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 101 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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