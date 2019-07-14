Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.