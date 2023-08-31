Çanakkale'deki yangında kurtarılan eşek emekliliğe ayrıldı

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Dostlarımızı burada iyileştirdikten ömür boyu mutlu bir şekilde yaşatacağız. Eşek Çanakkale’nin Kayadere köyünde yangından çok ciddi anlamda etkilenen dostlarımızdan bir tanesi. İlk geldiği zamanki ileri derece yanıkları bizim umudumuzu her ne kadar kırsa da tabii ki hekimlerimiz tarafından yapılan tedaviler netice vermeye başladı.

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Umudumuz tamamen iyi olması yönünde, bunu zaman ve tedavi belirleyecek. İyi olması için tüm müdahaleler hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Ona ekip arkadaşlarımızdan birinin ismini verdik, dostumuzun adı Ceren oldu. O sırada Ceren de bizimle birlikteydi. Umarım diğer dostları gibi burada yaşar ve ömrünün sonuna kadar mutlu olur. Bu saatten sonra o kimseyi değil bizler onu sırtımızda taşıyacağız. Hayvan Hakları Federasyonu olarak hayvan hakları konusunda elimizden geldiğince çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.