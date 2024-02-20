'Canavar' ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, ortak bir travmaya farklı tepkiler veren, yıllardır karşılaşmamış üç kuzen arasında yaşanan bir yüzleşme gecesinin hikâyesini anlatan, İki Tiyatro’nun ilk oyunu 'Canavar'ı 1 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Sinemacı Tunç Şahin’in kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu “Canavar”, üç kuzenin yüzleşme gecesini konu ediniyor. Geçmişle yüzleşmenin travmaların iyileşmesinde etkili olduğunu vurgulayan oyun, konuşulmayanları konuşmaya başladığımız bir dünyada, en karanlık anımızda bile umudu yeşertebileceğimizi hatırlatıyor. “Canavar”ın oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal yer alıyor.

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.