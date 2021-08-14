Candan Erçetin: Umudu kaybetmek yok

"Umudu kaybetmek yok" 0:00 / 0:00

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"Parçalandım" parçasıyla açılışı yapan sanatçı Candan Erçetin, "Bu parçayı özellikle seçtim. Parçaları bir araya toplayacağız, umudu kaybetmek yok, toparlayacağız hep beraber" sözleriyle seyircisini karşıladı.

Konserin ilk yarısında "Yazık Oldu", "Kırık Kalpler", "Meğer", "Yalnızlık", "Kim Korkar", "Maskeli Balo", "İyi Ki", "Yalan", "Değişiyoruz" ve "Elbette" şarkılarını seslendiren Erçetin, güzelliği ve yeşil renkteki elbisesi ile sahnede zümrüt gibi parladı.

SAHNEDE ÇIPLAK AYAKLI BİR DİVA

Her konserinde dekoruyla ve kostümüyle dinleyiciye farkını hissettiren Candan Erçetin, konserin ikinci yarısında çıplak ayaklarıyla sahnedeydi. Çiçekli fuşya-oranj renkli elbisesiyle gece boyunca dans eden Candan Erçetin doğallığıyla seyircisini büyüledi.

"YILDIZLARIN ALTINDA" BİS

Hayranları tüm şarkılarda sanatçıya eşlik ederken, "İndim Havuz Başına", "Sallasana", "Sevdim Sevilmedim", "Melek" ile konserini bitiren Candan Erçetin'i kolay kolay bırakmaya niyeti yoktu. Alkışlar eşliğinde bis yapan Erçetin, istek üzerine "Yıldızların Altında", "Bahçe Duvarından Aştım" ve her konserinde bir klasik olan "Memleketim" şarkısı ile gecenin finali yapıldı.

Konserler 14 Ağustos Cumartesi akşamı "Gazapizm" konseri ile devam edecek.