"DARDAN ÇOK İYİ ANLARIM"

208 yılında eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, konuyla ilgili şunları da söylemişti:

Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum.