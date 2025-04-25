Altın fiyatları 26 Nisan Cumartesi verileri araştırılıyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını ve Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinde gevşemeye gidileceğine yönelik açıklamaları piyasalardaki risk algısını azalttı ve altına olan talep gerilemeye başladı. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 26 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...