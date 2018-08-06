Fotospor'un haberine göre, 2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe’nin final hayallerini suya düşüren Oscar Cardozo, Salı akşamı oynanacak zorlu maç öncesinde iddialı konuştu… Paraguay’a dönen ve Libertad takımında oynayan Cardozo, “Türkiye’de (Trabzonspor’da) oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki, işi ilk maçta bitirmeliyiz. Öyle bir skor almalıyız ki taraftarlarını maça ortak etmemeliyiz” dedi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 60 BİN TARAFTAR

Sezonun resmi açılışını Fenerbahçe ile yapacak olan Benfica’da Luz stadında 60 bin taraftarın olacağı açıklandı… taraftarların biletlere yoğun bir ilgisinin olduğu, taraftarların yeni takımlarını sahada görmek için heyecan duydukları da gelen bilgiler arasında.

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