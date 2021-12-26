Çekmeköy'de meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen 34 AR 5673 plakalı S. T. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışan sürücü S. T. ve yolcular C. Ö. ve M. İ. K. otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şoför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şoför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti” dedi.