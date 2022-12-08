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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı

Kanadalı müzisyen Celine Dion, çok nadir görülen bir nörolojik rahatsızlığa yakalandığını açıkladı. 54 yaşındaki Dion, tedavisi olmayan Stiff Person Sendromu ile mücadele ettiğini duyurdu

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  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    Müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Celine Dion'dan üzücü haber geldi. Üç çocuk annesi şarkıcı, tedavisi bulunmayan Stiff Person Sendromu ya da 'Katı Kişi Sendromu' olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurdu.
  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    Instagram hesabından video yayınlayan Dion, "Herkese merhaba... Size ulaşmak için uzun süre bekledim. Sizi çok özledim ve sizinle şahsi bir sohbet yapmak için sabırsızlanıyorum. Bildiğiniz gibi ben her zaman açık bir kitap gibi oldum. Daha önce herhangi bir şey söylemeye hazır değildim. Ama artık hazırım." diyerek sözlerine başladı.
  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    "SES TELLERİM ŞARKI SÖYLEMEME ENGEL OLUYOR"

    Dion, "Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir, bir milyonda bir kişide görülüyor. Ne yazık ki spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorluk çıkarıyor ve ses tellerimi eskisi gibi şarkı söylememe engel oluyor." ifadelerini kullandı.
  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    AVRUPA TURNESİNİ İPTAL ETTİ

    Dion, şubat ayında çıkacağı Avrupa turnesini de ertelediğini açıkladı.

    "Tek bildiğim şarkı söylemek. Hayatım boyunca yaptığım ve yapmayı en çok sevdiğim şey bu" ifadelerine yer veren Dion dinleyicilerini çok özlediğini ancak sağlık durumunun sahneye çıkmaya engel olduğunu anlattı.
  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    Kendisine yardımcı olan doktorlarından söz eden Celine Dion, çocuklarının en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Dion, gücünü toplamak ve tekrar sahneye çıkabilmek için her gün terapistlerle çalıştığını da sözlerine ekledi.
  • Celine Dion'dan kötü haber: Stiff Person Sendromu'na yakalandı - Magazin haberleri

    STIFF PERSON SENDROMU (KATI KİŞİ SENDROMU) NEDİR?

    Stiff Person Sendromu ilerleyici katılık ve sertlik ile karakterize etyolojisi belirsiz nadir bir nörolojik hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.

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