Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Celine Dion hastalığını gözyaşları içinde anlattı: Yürüyemezsem sürüneceğim - magazin haberleri

        Celine Dion hastalığını gözyaşları içinde anlattı: Yürüyemezsem sürüneceğim

        Nadir görülen bir nörolojik hastalıkla iki yıldır mücadele eden Celine Dion, kendisini sahnelerden uzaklaştıran hastalığıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Celine Dion, yakında çıkacak belgeseli Ben: Celine Dion'da (I Am: Celine Dion) uzun süredir mücadele ettiği 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla ilgili dürüst açıklamalar yaptı.

        Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcının belgeselinin tanıtımında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. "Çok nadir görülen bir nörolojik hastalık tanısı konuldu. Daha önce bu konu hakkında konuşmaya hazır değildim. Artık hazırım" dedikten sonra Dion'un geçmiş turnelerdeki performanslarını ve kayıt stüdyosunda şarkı söylediğini gösteren kesitlerin verildiği tanıtımda, şarkıcının fizik tedavi alma görüntüleri de paylaşıldı.

        2

        “Her gün çok çalışıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki bu bir mücadeleydi" diyen Dion, "Konserleri çok özlüyorum. İnsanlar. Onları özledim. Koşamazsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım" sözlerini sarf ederken gözyaşlarını tutamadı.

        3

        Dion'a Katı Kişi Sendromu teşhisi 2022'de konuldu. Hastalık, ağrılı kas spazmlarıyla ortaya çıkan kaslarda sertliğe sebep olan kronik bir sağlık problemi olarak biliniyor. Nadir görülen hastalığın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de dengesiz yürüme, çift görme ve konuşmada güçlük gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

        4

        "Sahneye çıkmak zor değil. Gösteriyi iptal etmek zor" diyen 56 yaşındaki Dion, teşhisinin ardından dünya turnesinin Avrupa ayağını yeniden planlamak zorunda kalmıştı. Daha sonra Mayıs 2023'teki tüm dünya turnesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

        5

        O dönem Instagram'da yaptığı açıklamada, "Hepinizin pes etmediğimi bilmenizi istiyorum" diye yazmıştı.

        6

        Geçen ay Vogue'a verdiği bir röportajda, hayranlarının onu tekrar turnelerde görüp göremeyecekleri sorulduğunda Dion şunları söylemişti: Buna cevap veremem. Çünkü dört yıldır kendi kendime geri dönmeyeceğimi, bir hazır olduğumu, bir hazır olmadığımı söylüyorum.

        7

        "Bu şartlar altında burada durup size 'Evet, dört ay içinde' diyemem. Bilmiyorum... Vücudum bana anlatacak" diyen Dion, “Öte yandan, beklemek istemiyorum. Yarınını düşünmeden yaşamak manevi açıdan zor. Çok çalışıyorum ve yarın daha da zor olacak. Yarın başka bir gün. Ama asla bitmeyecek bir şey var, o da irade. Tutku. Rüya. Kararlılık" ifadesini kullanmıştı.

        #celine dion
        #Katı kişi sendromu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat