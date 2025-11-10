Celta Vigo: 2 - Barcelona 4 | MAÇ SONUCU İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 4-2 mağlup etti. Robert Lewandowski (3) ve Lamine Yamal'ın golleriyle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 28'e çıkardı ve 31 puanı bulunan lider Real Madrid'i takip etmeye devam etti. Barcelona forması giyen Frenkie De Jong, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Celta Vigo ise haftayı 13 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 10.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 10.11.2025 - 01:08

