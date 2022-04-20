Cemal Hünal: Temiz bir şey lazımdı

"Temiz bir şey lazımdı" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Cemal Hünal (45), önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Bir mağazadan alışveriş yapan Hünal, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamayı ihmal etmedi. Gazetecileri selamlayan Cemal Hünal, ardından çıkışta kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

"TEMİZ BİR ŞEY LAZIMDI"

Ünlü oyuncu, "Temiz bir şey lazımdı. Baktım sizleri gördüm, her türlü yetişemeyeceğim. Onun için arabaya gidiyorum. Biliyorsunuz; Azerbaycan'dayım, dün döndüm. Oradaki çekimleri bitirdik, şimdi gitmem gerekiyor." diyerek, oradan uzaklaştı.