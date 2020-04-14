Ukrayna'da Çernobil nükleer santranalinde yaşanan facianın izleri hala devam ederken bu kez yangın faciası ile yeniden tüm dünyayı ayaklandırdı. Radyasyonun en üst seviyede olduğu Çernobil Nükleer Santrali'ne yakınında bulunan orman yangını büyük paniğe yol açtı.



ÇERNOBİL SON DURUM NEDİR?

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çeçetkin'le bir araya gelerek nükleer tehdit oluşturan yangın hakkında bilgi aldı.

Yangınla ilgili rapor sunan Çeçetkin, Ukraynalı itfaiye ekiplerinin 4 Nisan'da Çernobil santralinin bulunduğu bölgede çıkan yangını söndürmeyi başardığını ifade etti.

Açıklamada, "Yangından geriye kalan közün söndürülmesi için Acil Durum Servisi'nin birkaç güne daha ihtiyacı var. Devlet Başkanı'nın Çernobil'deki 'hayalet bölgede' yangının ne zaman duracağı sorusuna Çeçetkin, yangının söndüğü yanıtını verdi" dendi.

'Bölgedeki radyasyon normal seviyede ve artmıyor'



Çeçetkin, "Dün yangın söndürme uçakları toplamda 270 sorti gerçekleştirdi ve 500 ton suyla yangına müdahale etti. Bölgedeki radyasyon normal seviyede ve artmıyor" dedi.

Çeçetkin, itfaiye erlerinin yangının askeri mühimmat depolarına, nükleer santralin elektrik dağıtım hatlarına ve radyoaktif atık deposuna ulaşmasına izin vermediğini de kaydetti.

4 Nisan'da başlayan yangın 10 gündür söndürülemiyordu. Dün akşam çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle durum kötüleşti ve yangını kontrol etmek daha da zorlaştı. Bu nedenle, Acil Durum Servisi bölgeye daha fazla ekipman ve personel gönderdi. Bölgede etkili olan yağmur sayesinde itfaiyecilerin durumu kontrol altına alması kolaylaştı.

Bölgede her yıl bu dönemde anız yakıldığı için düzenli olarak yangınlar görülüyor. Ukrayna'da ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinde anız yakma işlemi yaygın bir uygulama olup yıkıcı orman yangınlarına neden oluyor.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Çernobil Nükleer Santrali'nin tamamı ise 2000 yılında kapatılmıştı.

ÇERNOBİL FACİASI NEDİR?

Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.

Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır.[1] Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Kaza sonrası 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.