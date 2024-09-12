Chamberlain'den iki kulübe daha ret!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelecek planlamalarında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'den talibi olan iki takımı da reddetti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında ayrılacak isimler konusunda bekleyiş devam ediyor.
Son olarak Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda gözler Daniel Amartey ve Alex-Oxlade Chamberlain'e çevrilmişti.
Amartey, son olarak Eyüpspor'dan gelen teklifi reddederken Süper Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Ganalı oyuncuyu gitmesi için ikna görüşmelerine devam ediyor. Amartey'in menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlıların İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain de şu ana kadar ayrılık konusunda herhangi bir adım atmış değil.
İngiltere'den kulüplerle uzun süre temasta olsa da anlaşma sağlayamayan tecrübeli futbolcu, transfer penceresinin kapanmasının ardından ise Beşiktaş dışındaki alternatifleri değerlendirmedi.
Son olarak Eyüpspor ve Antalyaspor'un talip olduğu Chamberlain bu iki kulübün de teklifine ret yanıt verdi.