Chamberlain'den iki kulübe daha ret!

Amartey, son olarak Eyüpspor'dan gelen teklifi reddederken Süper Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Ganalı oyuncuyu gitmesi için ikna görüşmelerine devam ediyor. Amartey'in menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirildi.