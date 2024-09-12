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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain'den iki kulübe daha ret! - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain'den iki kulübe daha ret!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelecek planlamalarında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'den talibi olan iki takımı da reddetti. İşte detaylar...

        Giriş: 12.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:46
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında ayrılacak isimler konusunda bekleyiş devam ediyor.

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        Son olarak Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda gözler Daniel Amartey ve Alex-Oxlade Chamberlain'e çevrilmişti.

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        Amartey, son olarak Eyüpspor'dan gelen teklifi reddederken Süper Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Ganalı oyuncuyu gitmesi için ikna görüşmelerine devam ediyor. Amartey'in menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirildi.

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        Siyah-beyazlıların İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain de şu ana kadar ayrılık konusunda herhangi bir adım atmış değil.

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        İngiltere'den kulüplerle uzun süre temasta olsa da anlaşma sağlayamayan tecrübeli futbolcu, transfer penceresinin kapanmasının ardından ise Beşiktaş dışındaki alternatifleri değerlendirmedi.

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        Son olarak Eyüpspor ve Antalyaspor'un talip olduğu Chamberlain bu iki kulübün de teklifine ret yanıt verdi.

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        Transfer döneminin biteceği 13 Eylül'e artık çok kısa bir süre kalırken iki futbolcunun kontratından çıkmak için Beşiktaş yönetiminin mesaisi devam ediyor.

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