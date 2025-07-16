Chloe Loughnan: Serdar inşallah mutlu olur
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, ünlü şarkıcıdan nafaka almadığını söyleyerek; "Serdar inşallah mutlu olur" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Chloe Loughnan, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Miami'de yaşadığını belirten İrlandalı model; "Türkiye'yi özlüyorum. Gelince evime gelmişim gibi hissediyorum. Türkiye'de bu sene biraz fazla kalacağım" dedi.
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evlilik yaşamıştı.
Oyunculuk yapmayı da düşündüğünü belirten Loughnan, Serdar Ortaç'tan nafaka almadığını da söyledi. Loughnan; "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.