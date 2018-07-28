CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzaları hukuken geri çekmek mümkün mü? Hülya Hökenek'in Habertürk Gündem programındaki konuklarından hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen yanıtladı.

Ersan Şen, imzalara dair soruyu, ''Üye tam sayısının beşte biri talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılması için imzaların 15. günün bitimindne itibaren, heralde ilk imzanın alındığı günden itibaren 15.i gün, 7 gün içierisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. 15. günün sonunda imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 15. gün çektin çektin ondan sonraki 7 gün teslim süresi içerisinde tamamlanmışsa tamamlanmış. Tamamlanmamışsa artık kurultayı çağırma yetkisi Genel Başkan'a veya Parti Meclisi'ne bağlı olacak. Pazartesi akşamına kadar imzaları geri çekebilmeleri mümkün, ondan sonraki süreçte mümkün dedğil. Ümid ederim MHP'deki gibi bir mahkeme süreci olmaz'' şeklinde cevapladı.

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