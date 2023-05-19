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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den Habertürk'e açıklamalar...

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Ümit Özdağ hoca ile dostluğumuz var. Zaman zaman bir araya gelip, Türkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik konularıyla ilgili bir araya geldik. Entelektüel bir hocamız. Bana göre sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu ile Ümit hocamızın görüşmesini önemli buluyorum. Sayın Oğan da önemli bir akademisyen, bilim adamı, siyasette geleceği olan isim. Hayat size bazen fırsat verir. O fırsatı iyi değerlendirirseniz, sizinle beraber olanları iyi şekilde kanalize ederseniz, önünüz açılır ve gider. Bilgiye dayalı konuşmuyorum ama Sinan Bey'in bir geleceği var. Sayın Oğan'a oy verenler zaten iktidarı benimseselerdi Tayyip Bey'e oy verirlerdi. Medeni insanlar her zaman görüşebilir. Görüşmeler ayrıdır. Davet varsa icabet etmek lazımdır. Benim önsezim, yanlış bir şey söylemeyeyim, sayın Sinan Oğan'ın muhalefet yana tavır alması kendisine oy verenler açısından ve siyasi geleceği açısından değerli buluyorum. Sayın Oğan'ın çıkışı bir muhalefet çıkışıdır. Aday olduğuna göre bir iddia ortaya koydu.

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