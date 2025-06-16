CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

CHP Lideri Özel, İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davayı izledikten sonra Marmara Cezaevi'ne geçti.

Burada tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının ardından çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve bürokratı Silivri'de ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünkü davayı hepiniz takip ettiniz. Efendim savcıyı ve ailesini tehdit etmekmiş. 'Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız, senin evlatlarının dahi bu muameleyle karşı karşıya kalmamasının güvencesi biziz.' lafından bugünkü mahkemeyi icat etmişler. Seri mahkeme açıyor, 8 bin tane bilirkişi var, bunların içinden hep aynı adam tesadüfen çıkıyor. Bu aynı adam Ekrem Başkan'ın aleyhinde olmayacak raporlar yazıyor. 'Neden hep bu aynı satılmış,' diyor. Adamın adı Satılmış. Buradan bilirkişiye hakaret. Adama ismini söylemek hakaretse babası neden bu ismi koymuş? Anası niye koymuş? Neden Türkiye'de Satılmış diye bir ismi deftere kaydediyorsunuz, cüzdan veriyorsunuz, ehliyet veriyorsunuz. Üstünde satılmış yazıyor, adamın ağrına gitmiyor. '8 bin tane bilirkişiden dön dolaş her dosyamızda aynı satılmış.' dedi diye sen adama 'Satılmış.' dedin falan."

REKLAM "PARTİ İÇİ DAYANIŞMAYI ARTIRACAK HER GÖRÜŞME OLUMLU GÖRÜŞMEDİR" Özel, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında da İmamoğlu sosyal medya hesabında, görüşmenin Cumhuriyet Halk Partisi için olumlu, parti içi dayanışmayı artıracak bir görüşme olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, parti içi dayanışmayı artıracak her görüşmenin, olumlu görüşme olduğunu söyledi. Görüşmenin ardından sosyal medyada yalanlar üretildiğini savunan Özel, şöyle konuştu: "Efendim Ekrem Başkan demiş ki 'Mitingler zayıf oluyor siz de katılsanız.' falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey'e 'Mitingler nasıl?' diye, muhteşem mitinglerden memnuniyeti ifade... Dedi ki 'O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim, genel başkanımızın yapması gereken bir şey var, o kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim, benden talep etti. Ben o kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü?' Genel başkanım da demiş 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada, televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte 'Niye bir şey demiyor.' diye. Genel başkan da demiş ki (Mahkemeye gitmem dedim, zaten 1 yıl önce de çektim)"