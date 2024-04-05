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        Haberler Gündem Politika CHP MYK toplantısından başlıklar! Özgür Özel: “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok”

        Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev

        CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk MYK toplantısını yeni dönem yol haritası belirmek üzere gerçekleştirdi. Toplantıda CHP Lideri Özgür Özel, "Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. Yerel seçimler sonrası hızlı şekilde çalışmaya başlayacağız." diye konuştu. Öte yandan seçilmiş belediye başkanlarının ve il başkanlarının 20-21 Nisan tarihlerinde Ankara'da bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Genel merkez bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen'in başında olacağı Yerel Yönetimler Eşgüdüm, Denetim ve Eğitim Birimi bünyesinde eski Sayıştay denetçileri ve mülkiye müfettişlerinin de bulundurulması karara bağlandı

        Giriş: 05.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:04
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        Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Çarşamba günü toplanan Cumhuriyet Halk Partisi MYK’sında 31 Mart yerel seçimlerinin analizine yönelik bir dizi sunum gerçekleştirildi.

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, yerel seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaparken, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, seçim kampanyasına ilişkin, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da iletişim kampanyasına ilişkin bir sunum yaptı.

        “REHAVET YOK, ZAFER SARHOŞLUĞU YOK”

        Toplantıda Özgür Özel, “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. Yerel seçimler sonrası hızlı şekilde çalışmaya başlayacağız. Bugünü seçimden 1’inci parti olarak çıkmamızın 3’üncü günü olarak değil, bir sonraki seçim hazırlığının 3’üncü günü olarak görüyoruz. Biz bu seçimleri takım oyunu ile kazandık. İlerleyen süreçte genel merkez ile belediye başkanları arasında sorun varmış gibi göstermeye çalışacaklar. Ancak biz takım oyunu oynamaya, birlikte kazanmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Partimizin Cumhuriyetin ilk yüzyılında gerçekleştirdiği başarıları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden başarmaya hazırız” ifadesini kullandı.

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        “SEÇMEN BİZE KREDİ AÇTI”

        Özel, “Seçmen bize kredi açtı. Ama tüketici kredisi değil, günlük ve kısa vadede tüket diye değil bir yatırım kredisi açtı. Biz doğruları yapmaya devam eder, bu krediyi doğru kullanırsak, bu oy oranını korumaya devam ederiz. Önümüzdeki dönem bir yandan kazandığımız yeni seçmenlerle temaslarımızı ve bağlarımızı artıracağız öte yandan yeni seçmenler kazanmanın yollarını yine seçmenleri anlamak için çaba harcayarak ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

        KAZANILAN ŞEHİLER ZİYARET EDİLECEK

        Toplantıda, Özel’in bayram sonrası programına ilişkin olarak da genel başkan yardımcılarının çalışacağı, CHP’nin uzun yıllar sonra kazandığı seçim çevrelerinden başlamak kaydıyla seçim kazanılan il merkezlerine gidileceği belirtildi.

        YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E KRİTİK GÖREV

        Seçilmiş belediye başkanlarının ve il başkanlarının 20-21 Nisan tarihlerinde Ankara’da bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Genel merkez bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen’in başında olacağı Yerel Yönetimler Eşgüdüm, Denetim ve Eğitim Birimi bünyesinde eski Sayıştay denetçileri ve mülkiye müfettişlerinin de bulundurulması karara bağlandı. Gölge Kabine üyelerinin çalışmalarının yerel seçimlerin gölgesinde kaldığı, seçimlerden sonra Gölge Kabine’nin çalışmalarının daha fazla ses getireceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

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