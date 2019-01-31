CHP'nin aday belirleme sürecinde sekizinci ve son Parti Meclisi olması beklenen toplantı, 2 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İstanbul'un 5 ilçe adayının da dahil olduğu yaklaşık 200 il, ilçe ve belde adayı belirlenerek sürecin tamamlanması hedefleniyor. Kılıçdaroğlu, son toplantı öncesinde hem kurmayları hem parti örgütü hem de kanaat önderleri ile temaslarını sıklaştırdı. CHP Lideri'nin bazı ilçelerde sorun çıkması ve aday belirlenememesi halinde Parti Meclisi'nden "aday belirleme" yetkisi alacağı belirtiliyor.

ŞİŞLİ ADAYI KİM OLACAK?

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa ederek DSP'nin Şişli adayı olması, gözleri bu ilçeye çevirdi. Daha önce Fidan Aslan Eroğlu'nun adaylığı gündeme gelmiş, o isim PM'ye sunulan listede de yer almıştı. Ancak toplantıda bazı üyelerin, Sarıgül'ün karşısına daha güçlü bir adayla çıkılması gerektiğini savunması üzerine, oylama yapılmadan isim geri çekilmişti. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, işadamı Serdar Tekin ve Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ismi ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, Sarıgül'ün istifa metninde hedef aldığı Gürsel Tekin'in adaylığı da gündeme gelebilir.

IŞIKLAR'DA ISRAR EDİLECEK

Son Parti Meclisi toplantısında üyelerden onay alamayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın adaylığında ise ısrar edileceği öğrenildi. Dolayısıyla Işıklar ismi Cumartesi günü bir kez daha Silivri adayı olarak PM'ye sunulacak. Aynı kararlılığın İzmir'in Bayraklı ilçesinde de gösterilmesi ve aday olarak bir kez daha Cevat Durak'ın sunulması bekleniyor.

ALİ KILIÇ İLE YOLA DEVAM

İstanbul'da merakla beklenen iki ilçe daha var. Bunlardan biri Maltepe. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Büyük bir sürpriz olmazsa ismi Parti Meclisi toplantısında oylanacak. Beyoğlu için ise Avukat Hüseyin Özhan'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Küçükçekmece ilçesi için ise temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, son sözünü Cumartesi günü söyleyecek.

KAFTANCIOĞLU KRİZİ AŞILDI

Bu arada İstanbul ilçelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle önce istifa kararı alan, 7 saat sonra kararından vazgeçen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yola devam edileceği öğrenildi. Parti içerisinden eleştiriler olsa da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde böyle bir ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ayrıca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da Kaftancıoğlu'nun istifasına karşı çıktığı, bunun "yola devam" kararında etkili olduğu konuşuluyor.