Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi

Çin'de yargı davalarına yardımcı olmak üzere "yapay zeka yargıç" geliştirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, başkent Pekin'de İnternet Mahkemesine bağlı çevrimiçi dava hizmeti merkezinde, davaların açılması ve işleme konulması gibi sıradan hukuksal işlemlerde kararlara yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanan bir yazılım modülü kullanılmaya başlandı.

"AI Judge" (Yapay Zeka Yargıç) adı verilen modül, ekran üzerinde kadın suretinde tasarlanan bir ara yüzü aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçiyor, onların internet üzerinden dava başvurusu yapmaları ve işlemlerini yürütmelerine rehberlik ediyor.

Sistem, gerçek hakimlerin davalara daha fazla odaklanmalarına imkan sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, yapay zeka teknolojisinin adliyelerde kullanılarak, iş yükünü azaltmayı, mahkemelerin vereceği kararların kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Yapay zeka modüllerinin gelecekte davalarda gerçek yargıçlara asistanlık yapması, topladığı verilerle yargılamalara katkı sağlaması bekleniyor.

PEKİN İNTERNET MAHKEMESİ

Pekin'deki İnternet Mahkemesi, internet üzerinden işlenen suçlar ile Çin vatandaşlarının internet üzerinden yaptığı işlemlerde yaşadıkları sorunlarla ilgili başvuruları kabul ediyor.

İnternet Mahkemesinin, internet hukuku ve internette yapılan ticareti ilgilendiren konularda vatandaşlara çevrimiçi dava açma imkanı sağlıyor.