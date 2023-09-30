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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!

        İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Olay yerinde 5, hastanede 1 olmak üzere 6 kişinin vefat ettiği, 33 yaralının olduğu, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:29 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:14
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        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
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        İzmir’den Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

        6 KİŞİ ÖLDÜ, 33 YARALI VAR

        DHA'da yer alan habere göre otobüsün devrilmesi sonucu olay yerinde 5, hastanede 1 olmak üzere 6 kişinin vefat ettiği öğrenildi.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        Kazada yaralanan 33 yolcunun ise çevre hastanelere sevk edildiği bilgisi edinildi. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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