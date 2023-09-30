Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var! İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Olay yerinde 5, hastanede 1 olmak üzere 6 kişinin vefat ettiği, 33 yaralının olduğu, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 08:29 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:14 facebook

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