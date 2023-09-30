Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!

Kalp ve damar sağlığını tehdit eden hipertansiyon (yüksek tansiyon), her yıl dünyada 7.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye'de 20 milyona yakın kişide hipertansiyon görülüyor. Her 3 erişkinden bir tanesi hipertansiyon hastası olmasına rağmen hastaların yüzde 50’si durumunun farkında değil.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, "Her gün hipertansiyonun doğurduğu sonuçlara bağlı olarak dünya çapında birçok merkezde çok sayıda kalp ameliyatı yapılıyor. Her yıl dünyada yaklaşık 7.5 milyon insan yüksek tansiyon şikayetine bağlı durumlar sonucu hayatını kaybediyor" dedi.

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DİKKAT! ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Bitargil, "Damarlarımızın içerisinde dakikada yaklaşık 5 litre kan, kalp tarafından pompalanarak devridaim oluyor. Damar içerisinden geçen kanın damar duvarına uyguladığı basıncın yani tansiyonun normal sınırları bellidir. Ancak sınır aşıldığında yani yüksek tansiyonun oluştuğu durumlarda damar duvarlarına aşırı yük biniyor. Zamanla bu yüksek basınç nedeniyle damarlarda hasar gelişiyor. Hasar gelişen noktada damarda istenmeyen plaklar oluşmaya başlıyor. Bu plaklar zamanla büyüyerek damarlarda darlık oluşturuyor. Geliştiği yere göre kalp, beyin, göz, böbrekler ve bacaklar etkilenmeye başlıyor. Son aşamada da damar tıkanıyor. Tıkanan damar kalpte kalp krizi, beyinde ise felç tablosu oluşturuyor. Bacaklarda oluştuysa yol yürümek ile başlayan ağrı durumu ortaya çıkıyor. Ayrıca yüksek tansiyona maruz kalan ve ana yükü taşıyan aort gibi ana damarlarda genişleme, balonlaşma yani anevrizma (aort anevrizması), aort diseksiyonu (damarın içeriden yırtılması) oluşma riski de ortaya çıkıyor. Bütün bu tablolar son derecede risklidir ve ölümle sonuçlanabilir. Oysa ki kalp ve damar sağlığı açısından yüksek tansiyon engellenebilir bir hastalıktır" dedi.