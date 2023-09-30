Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
Her yıl dünyada yaklaşık 7.5 milyon insan yüksek tansiyon şikayetine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de yaklaşık her 3 kişiden birinin yüksek tansiyon hastası olduğunu ancak hastaların yarısının bu durumdan habersiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Macit Bitargil, yüksek tansiyonu sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle ilaç kullanmadan düşürmenin mümkün olduğunu söyledi. Bitargil, Dünya Kalp Günü'ne özel olarak kalbin üzerindeki yükü artıran yüksek tansiyonu düşürecek tavsiyelerde bulundu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Kalp ve damar sağlığını tehdit eden hipertansiyon (yüksek tansiyon), her yıl dünyada 7.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye'de 20 milyona yakın kişide hipertansiyon görülüyor. Her 3 erişkinden bir tanesi hipertansiyon hastası olmasına rağmen hastaların yüzde 50’si durumunun farkında değil.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, "Her gün hipertansiyonun doğurduğu sonuçlara bağlı olarak dünya çapında birçok merkezde çok sayıda kalp ameliyatı yapılıyor. Her yıl dünyada yaklaşık 7.5 milyon insan yüksek tansiyon şikayetine bağlı durumlar sonucu hayatını kaybediyor" dedi.
DİKKAT! ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR
Bitargil, "Damarlarımızın içerisinde dakikada yaklaşık 5 litre kan, kalp tarafından pompalanarak devridaim oluyor. Damar içerisinden geçen kanın damar duvarına uyguladığı basıncın yani tansiyonun normal sınırları bellidir. Ancak sınır aşıldığında yani yüksek tansiyonun oluştuğu durumlarda damar duvarlarına aşırı yük biniyor. Zamanla bu yüksek basınç nedeniyle damarlarda hasar gelişiyor. Hasar gelişen noktada damarda istenmeyen plaklar oluşmaya başlıyor. Bu plaklar zamanla büyüyerek damarlarda darlık oluşturuyor. Geliştiği yere göre kalp, beyin, göz, böbrekler ve bacaklar etkilenmeye başlıyor. Son aşamada da damar tıkanıyor. Tıkanan damar kalpte kalp krizi, beyinde ise felç tablosu oluşturuyor. Bacaklarda oluştuysa yol yürümek ile başlayan ağrı durumu ortaya çıkıyor. Ayrıca yüksek tansiyona maruz kalan ve ana yükü taşıyan aort gibi ana damarlarda genişleme, balonlaşma yani anevrizma (aort anevrizması), aort diseksiyonu (damarın içeriden yırtılması) oluşma riski de ortaya çıkıyor. Bütün bu tablolar son derecede risklidir ve ölümle sonuçlanabilir. Oysa ki kalp ve damar sağlığı açısından yüksek tansiyon engellenebilir bir hastalıktır" dedi.
HİPERTANSİYONU İLAÇSIZ DÜŞÜRMENİN 8 YOLU
Sağlıklı bir hayat tarzıyla ilaç kullanmaya gerek kalmadan yüksek tansiyonu düşürmenin ve olası ölümcül sonuçları olmadan engellemenin mümkün olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bitargil, "Sayacağım önerilerden her biri yüksek tansiyon düzeylerini yaklaşık 1 birim aşağıya çekmeye yardımcı olabilir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
1. Spor yapmak: Haftada 5 defa günde yarım saat egzersiz yapmak tansiyonu yaklaşık 1 birim kadar aşağı çekebilme gücüne sahiptir. Ayrıca spor yüksek tansiyon oluşma riskini de düşürür. Tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet kullanmak, yüzmek, bazı güç antremanları gibi aktiviteler bu konuda çok faydalıdır.
2. Sağlıklı beslenmek: Her öğünde tüketilen besinler vücudumuzda yapı taşlarına kadar ayrıştırılıp hücrelerimizin en uygun şekilde kullanabileceği hale dönüştürülür ve bir kısmı da sistemimizin bir parçası olur. Bu bakımdan “Ne yersek oyuz.” felsefesi tansiyon hastalığı ile mücadelede de önemli bir yere sahiptir. Tam tahıllı yiyecekler, sebzeler, meyveler. zeytin yağı, balık gibi gıdalar ile temeli oluşturulmuş “Akdeniz tipi beslenme” tarzında sağlıklı beslenme programlarını uygulamak yüksek tansiyon seviyelerini bir birim kadar aşağı çekebilme gücüne sahiptir.
3. Kilo vermek: Kilo arttıkça tansiyon artacaktır. Yüksek kiloya sahip bir insan sağlıklı bir şekilde 10 kilo verdiğinde tansiyonunu yaklaşık olarak 1 birim aşağı indirebilir. Genel kural olarak göbek çevresinin boy uzunluğuna oranı ½’nin altında olmalıdır.
4. Tuz kısıtlaması: Tuzun yapı taşında bulunan sodyum vücudun sıvı dengesinde önemli bir role sahiptir. Fazla kullanıldığında vücutta sıvı tutulumu ve tansiyon artacaktır. Dolayısıyla günlük beslenme alışkanlığımızda tuzu dikkatli kullanmak gereklidir. Yemeklerimize mümkün mertebe tuz ekmemek, tuz yerine başka baharatları tercih etmek etkili bir yöntem olacaktır. Tuz tüketimi azaldıkça tansiyon da düşecektir. Dengeli tuz kullanımıyla 1 birime kadar yüksek tansiyonu aşağıya çekmek mümkün olabilir.
5. Sigarayı bırakmak: Sigara içmek damar sertliğine ve yüksek tansiyona neden olur. Sağlıklı hayat tarzının altın kuralı sigaradan uzak yaşamaktır.
6. Alkol alımını kısıtlamak: Günde 1-2 bardaktan fazla alkol tüketimi yüksek tansiyon hastalığına yol açabilir. Bu konuda özenli davranmak yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.
7. Stres yönetimi: Günlük hayat temposunda hepimiz farklı derecelerde strese maruz kalmaktayız. Stres sonucu salgılanan hormonlar vücutta ciddi hipertansiyon oluşumuna neden olabilir. Meditasyon, yoga, müzik enstrümanı çalma, müzik dinleme, doğa yürüyüşleri yapma gibi aktivitelerin stres miktarını düşürerek yüksek tansiyonu kontrol altına almayı kolaylaştırabilir.
8. Kaliteli uyku: Altı saatin altında uyku uyumak, kalitesiz bir uyku veya uyku apnesi hastalığı gibi problemler yüksek tansiyon hastalığına neden olabilirler. Bu açıdan her gün aynı saatlerde uyumak ve uyanmak, en az 7-9 saat uyku uyumak, uyku uyunan odanın karanlık, serin, sessiz ve temiz havalı olması, uyumadan önce ılık bir duş almak, meditasyon yapmak, mavi ışıklardan ve televizyon, telefon ekranlarından uzak durmak, uykudan hemen önce yemek yememek, kafeinli içecek tüketmemek kaliteli bir uyku için olmazsa olmazdır.