Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.486,56 %0,12
        DOLAR 39,2083 %-0,05
        EURO 44,8353 %0,32
        GRAM ALTIN 4.191,72 %0,35
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 45,78 %0,77
        BITCOIN 105.657,00 %-0,52
        GBP/TRY 53,2314 %0,34
        EUR/USD 1,1423 %0,23
        BRENT 66,33 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 6.853,47 %0,35
        Haberler Ekonomi Para Çin'de mayısta ihracat artışı süregelen tarife belirsizliği nedeniyle yavaşladı - Para Haberleri

        Çin'de mayısta ihracat artışı süregelen tarife belirsizliği nedeniyle yavaşladı

        Çin'de mayıs ayında ihracat artış hızı, ABD ile karşılıklı tarifelerle tırmanan ticaret geriliminin yol açtığı süregelen belirsizlik nedeniyle yavaşladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de ihracat artışı yavaşladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 316,1 milyar dolara ulaştı.

        İhracat artış hızı nisandaki yüzde 8,1'lik artışın gerisinde kalırken ABD ile karşılıklı tarife artışlarının ticarette yarattığı belirsizliğin etkisi hissedilmeye devam etti.

        Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Çin'in ABD'ye ihracatı daha hızlı azaldı

        Mayısta Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 34,5 azalırken nisandaki yüzde 21'lik azalmaya kıyasla daha hızlı düşüş kaydetti.

        Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 14,8 artarken nisandaki yüzde 20,8'lik artışın gerisinde kaldı.

        REKLAM

        Ülkenin ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti.

        Çin'in ihracatı nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti.

        Tarife müzakereleri bugün Londra'da devam edecek

        Amerikalı ve Çinli yetkililer, ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turu için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelecek.

        Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.

        ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

        REKLAM

        Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

        ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

        Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim