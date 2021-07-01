Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında perşembe günü yaptığı açıklamada ülkeye zorbalık yapmaya çalışan yabancı güçlerin "kafalarını ezecekleri" konusunda uyardığını bildirdi. ÇKP’nin 100’üncü yılını kutlarken iktidardaki partinin söylemlerinde yeni dünya vurgusu vardı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri olarak gösterilen Şi, "Çin halkı sadece eski dünyayı yok etmekte iyi değil aynı zamanda yeni bir dünya yarattı" diyerek Çin'i yalnızca sosyalizmin kurtaracağını söyledi.

KÜRESEL SAHNEDE ETKİNLİĞİ ARTAN ÇİN

Çin’in bildirdiği kadarıyla Covid-19’dan hızlı bir şekilde toparlanışı ve küresel sahnede ticari anlamda iddialı pozisyonu ve ilişkileri Şi ve partisinin yükselişine kaçınılmaz bir şekilde neden oldu.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Pekin yönetimi, uzun süredir Hong Kong’daki insan hakları ihlalleri, Sincan’daki Uygurlara yönelik muamelesi nedeniyle dış eleştirile maruz kalıyor. Pekin, bu eleştirileri sistematik bir komplo olarak değerlendirirken suçlamaların karşısında duruyor. ''Batı medyası'' parantezinde Çin'e yönelik ön yargıları körüklemekle suçluyor. Ancak, bölgeye yönelik uluslararası komisyonun ziyaretine ise izin vermiyor.

Bir yandan ise demografik büyüme ile karşı karşıya kalan Çin, yeni nüfus politikaları demografik yapıyı da şekillendirmeyi amaçlıyor.

ÇİN KÜLTÜR DEVRİMİN EN ÖNEMLİ FİGÜRÜ

France 24, Çin Devlet Başkanı’nın Şi’nin, Çin Kültür Devrimi’nin en önemli figürü olan Mao Zedong’un dev portresi huzurunda konuştuğunu söyledi. Konuşmasında ülkeye zorbalık yapmaya çalışan yabancı güçlerin "kafalarını ezecekleri" ifadesi Çin’in Twitter’ı olarak bilinen sosyal medya sitesi Weibo’da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Reuters’a konuşan ve Pekin Normal Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Profesörü Tang Renwu, Şi’nin sert konuşmasının ABD ve Batı'nın Çin'i ‘‘kontrol etme" ve "bastırma" çabalarına yanıt olarak olduğunu söyledi. Profesör, Şi’nin bu söylemi tercih etmesinin halk nezninde milliyetçi ve vatansever duyguları uyandırma da etkili olacağını vurguladı.

ASKERİ GÜÇ VE HÜKÜMRANLIK

Şi’nin konuşmasında askeri gücünü dünya standartlarını yükseltmek ön plana çıktı. Bunun Çin’in egemenliği ve güvenliği için elzem olduğunu aktardı. Reuters, Çin’in hızlı gelişen askeri modernizasyonu komşularını ve Batı’yı endişelendirdiğini açıkladı.

TAYVAN SORUNU

Şi, Tayvan sorununu çözmek ve Çin'in tam "yeniden birleşmesini" gerçekleştirmenin partinin "kesinlikle değişmez bir tarihi görevi" olduğunu vurgularken Tayvan’ın bağımsızlık planlarına yönelik kararlılıkla karşısında duracakları açıklamasını yaptı.

HONG KONG VE MAKAO

Şi, Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi) ve Makao (Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi) için de ‘‘Bir ülke, iki sistem’’ anlayışının sürdürüleceğini ancak iki bölgeye de yüksek derecede özerklik vereceğini vaat etti.

Ancak Çin’in Ulusal Güvenlik Yasası Hong Kong’da tam tersi bir görünüm sergiledi. Pekin’in bu yasa ile birlikte bölgede kontrolü büyük ölçüde sıkılaştırdı.

KUTLAMALAR

Ming Hanedanlığı döneminde temelleri atılan Yasak Şehir'de, perşembe kutlamaları savaş uçakları ve helikopterin uçuşları ile başladı. 3,00 kişilik bir koro, etkinlik sırasında ulusal marşlar söyledi.

Reuters, Çin’in proletarya devriminin ilk etapta köylüleri ve işçileri esas aldığını ancak daha sonraki süreçte Leninist bir otoriterlik modelini evrildiğini söyledi. Çin’in post-sosyalizminin artık piyasaları ve girişimciliği kucaklayan bir yapıya büründüğüne dikkat çekildi.

Partinin halihazırda 95,15 milyon üyesi bulunuyor. Çarşamba günü yayımlanan verilerde partinin üyesi sayısının 2020 yılında 2,43 milyon arttığı bildirildi.

Şi konuşmasını kalabalığı coşturan tezahüratlar yaparak sonlandırdı.

France 24, 1921 yazında Şanghay'da bir grup Marksist-Leninist düşünürün partiyi kurduğunu aktardı. 100. yılını deviren parti geçmişten bugüne tartışmaların odağı haline geldi. Tiannenmen Meydanı Olayları bunlardan sadece birisiydi.

Reuters: Yew Lun Tian, Ryan Woo