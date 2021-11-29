SARP DOĞU KISMI HEYECAN VERİCİ MANZARALAR SUNUYOR

Duvarda 23’ü batıda ve 16’sı doğuda, toplam 39 gözetleme kulesi bulunuyor. Batı kuleleri görece hafif bir eğimde ilerlerken, daha sarp arazideki Doğu kuleleri kesin iniş ve çıkışlar içeriyor. Doğuda irtifa deniz seviyesinden 235 ila 986 metreye kadar ulaşıyor. Doğu kısmında iki yanında dik yamaçların olduğu bir doruğa tırmanılan Cennet Merdiveni kulesi ile Gök Köprüsü adı verilen yanları boşluklu yüksek geçiş noktası heyecan verici manzaralar sunuyor. Simatai Duvarı, geçit ve kule mimarisi açısından farklı üslup ve yapı şekillerini içeren bir çeşitliliği yansıtıyor.