Çin'in ulusal uzay idaresi CNSA'nın geliştirdiği Chang'e 4 isimli uzay aracı yerel saatle sabah 10:26'da (TSİ 05:26) Ay'a inişi gerçekleştirdi. Çin televizyonu CCTV, bir çarpma krateri olan güney kutup tarafındaki Aitken Basin'e yapılan son inişin Ay'ın yüzeyinin 15 km üzerinden yapıldığını duyurdu.

Çin'in devlet kuruluşları China Daily ve CGTN görevin başarısıyla ilgili atılan ilk twitter mesajlarını silerek kafaları karıştırsa da daha sonra Ay'ın uzak tarafına ait uzay aracının çektiği ilk yakın plan resmi paylaştı.

8 Aralık'ta Sichuan'dan kalkan, 1.5 metre uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip uzay aracı Chang'e 4, yaklaşık 4 gün sonra Ay yörüngesine girmişti.

CHANG'E 4 HANGİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK?

Chang'e 4 ilk düşük frekans radyo astronomi deneyi de dahil olmak üzere önemli görevlere sahip. Araç, düşük yer çekimi ortamında bitki gelişiminin olup olmayacağını ve kutup dairesinde su ya da diğer kaynakların varlığını inceleyecek.

Chang'e 4 aynı zamanda Ay yüzeyi ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşimlere dair de araştırmalarda bulunacak. Bilim insanları, Ay'ın uzak tarafının Dünya kaynaklı elektromanyetik bir kalkanın etkisinde olduğu için solar patlamalar ve uzay ortamıyla ilgili ideal araştırma mekanlarından olduğu görüşünde. Çin Ulusal Uzay İdaresi CNSA'nın Ay Keşifleri yöneticisi Tongjie Liu, Chang'e 4 aracının kozmosun derinliklerinin dinleyebileceğini belirtti.

Söz konusu elektromanyetik kalkan nedeniyle bölgeden yer kontrolüyle doğrudan radyo frekansıyla iletişim kurulamıyor ve röle uydu sinyali gerekiyor. Uzmanlar, bu durumun diğer ülkelere air uzay araştırmaları birimlerinin Ay'ın uzak tarafına araştırma aracı indirmemesinin en önemli nedeni olduğu görüşünde.

HEDEF MARS

Çin'in önceki Ay araştırma programı olan Chang'e 3 kapsamında Yutu ismi verilen araç 972 günlük misyonunu ağustos 2016'da sonlandırmıştı. 2020 yılında da Mars keşif aracını devreye almayı planlayan Çin, 2022 yılı itibarıyla kalıcı uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor.

ABD ve Rusya'nın ardından Ay'a iniş gerçekleştiren 3. olan Çin'in uzaydaki faaliyetleri ise ABD tarafından tehdit olarak görülüyor. ABD Kongresi, bu nedenle NASA'nın Çin ile işbirliğini yasaklamış ve Trump yönetimi 2020 yılında ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulacağını açıklamıştı.

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