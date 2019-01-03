Çin'in ulusal uzay idaresi CNSA'nın geliştirdiği Chang'e 4 isimli uzay aracı yerel saatle sabah 10:26'da (TSİ 05:26) Ay'a inişi gerçekleştirdi. Çin televizyonu CCTV, bir çarpma krateri olan güney kutup tarafındaki Aitken Basin'e yapılan son inişin Ay'ın yüzeyinin 15 km üzerinden yapıldığını duyurdu.
— CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019
Çin'in devlet kuruluşları China Daily ve CGTN görevin başarısıyla ilgili atılan ilk twitter mesajlarını silerek kafaları karıştırsa da daha sonra Ay'ın uzak tarafına ait uzay aracının çektiği ilk yakın plan resmi paylaştı.
8 Aralık'ta Sichuan'dan kalkan, 1.5 metre uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip uzay aracı Chang'e 4, yaklaşık 4 gün sonra Ay yörüngesine girmişti.
CHANG'E 4 HANGİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK?
Chang'e 4 ilk düşük frekans radyo astronomi deneyi de dahil olmak üzere önemli görevlere sahip. Araç, düşük yer çekimi ortamında bitki gelişiminin olup olmayacağını ve kutup dairesinde su ya da diğer kaynakların varlığını inceleyecek.
Chang'e 4 aynı zamanda Ay yüzeyi ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşimlere dair de araştırmalarda bulunacak. Bilim insanları, Ay'ın uzak tarafının Dünya kaynaklı elektromanyetik bir kalkanın etkisinde olduğu için solar patlamalar ve uzay ortamıyla ilgili ideal araştırma mekanlarından olduğu görüşünde. Çin Ulusal Uzay İdaresi CNSA'nın Ay Keşifleri yöneticisi Tongjie Liu, Chang'e 4 aracının kozmosun derinliklerinin dinleyebileceğini belirtti.
Söz konusu elektromanyetik kalkan nedeniyle bölgeden yer kontrolüyle doğrudan radyo frekansıyla iletişim kurulamıyor ve röle uydu sinyali gerekiyor. Uzmanlar, bu durumun diğer ülkelere air uzay araştırmaları birimlerinin Ay'ın uzak tarafına araştırma aracı indirmemesinin en önemli nedeni olduğu görüşünde.
HEDEF MARS
Çin'in önceki Ay araştırma programı olan Chang'e 3 kapsamında Yutu ismi verilen araç 972 günlük misyonunu ağustos 2016'da sonlandırmıştı. 2020 yılında da Mars keşif aracını devreye almayı planlayan Çin, 2022 yılı itibarıyla kalıcı uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor.
ABD ve Rusya'nın ardından Ay'a iniş gerçekleştiren 3. olan Çin'in uzaydaki faaliyetleri ise ABD tarafından tehdit olarak görülüyor. ABD Kongresi, bu nedenle NASA'nın Çin ile işbirliğini yasaklamış ve Trump yönetimi 2020 yılında ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulacağını açıklamıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.