Çip krizinde korkutan bilanço! 0:00 / 0:00

Yıl başından bu yana küresel düzeyde yaşanan çip krizinde korkutan bilanço ortaya çıktı. AlixPartners tarafından yapılan açıklamada, otomotiv üretimini aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Araştırmada, global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu. Açıklamada, çip tedarikindeki sıkıntıların, otomotiv üreticilerinin gelecekte de benzer olayları önlemek için daha uzun vadeli tedarik zinciri esnekliği yaratma ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi.

Otomotiv üreticilerinin geçmişte, egzoz sistemlerinde kullanılan paladyum ve platin gibi değerli metaller dahil olmak üzere belirli hammaddelerin üreticileriyle doğrudan tedarik anlaşmaları vardı. Değerli metal tedariklerini güvence altına almaya yönelik daha doğrudan yaklaşım, pazardaki arz ve fiyat kesintisinden sonra başlatıldı.

Otomobil üreticilerinin geçmişte yarı iletkenler veya diğer hammaddeleri satın almak ve bu tür anlaşmaların mali yükümlülüklerini üstlenmek için uzun vadeli taahhütlerde bulunma konusunda isteksiz davrandıklarını belirten AlixPartners Global Otomotiv Birimi Lideri Mark Wakefield, "Otomobil üreticileri artık yarı iletken üreticileriyle doğrudan ilişkiler geliştirmeyi düşünüyor" dedi.

BİRÇOK MARKA ÜRETİME ARA VERDİ

Küresel çip krizi Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede otomobil üretimini aksatmaya devam ediyor. Yaşanan kiriz nedeniyle bugüne kadar General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Volkswagen, Honda, Toyota, Subaru, Daimler, Jaguar Land Rover ve Volvo gibi markalar üretimlerine belirli süre için ara verdiler.

Daha çok Kuzey Amerika pazarını vuran kriz, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Oyak Renault, Tofaş ve Ford Otosan gibi yerli üreticiler de çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici bir süre için üretimlerine ara vermişlerdi.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu belirtiliyor. Buna göre, Trump'ın görev süresi boyunca Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri krizine yol açtığı kaydediliyor.

Bugün küresel boyutta bir krize dönüşen çip tedarikindeki sıkıntıların, ABD'nin eski yönetiminin Çinli üreticilere getirdiği sınırlama ile Amerikan otomotiv endüstrisinde birçok üreticinin Çinli çip üreticileri yerine yeni tedarikçilere yönelmesi ile başladığı aktarılıyor.

Bunun sonucunda ise, pandemi döneminde artan tüketici elektroniği ürünlerindeki çip talebine bile zor yetişen yarı iletken tedarikçileri, otomotiv sektöründen de sipariş almaya başlayınca talebi karşılayamaz hale geldi. Tüm bu yaşananlar, otomotiv sektöründe yarı iletken tedarik zincirinde bozulmaya yol açtı ve uzun bekleme süreleri doğurdu.

Birbiri ardına gelişen olaylar ise, markaların yeterli çip ve elektronik parça bulamayarak üretimlerine ara vermesine yol açtı.

OTOMOBİLDE BEYİN GÖREVİ GÖRÜYOR

Günümüz otomobillerinde neredeyse tüm kontroller bilgisayarlarda ana kartı gibi görev gören 'beyin'ler, yani kontrol üniteleri üzerinden idare ediliyor.

Araçların beyinleri üzerine yazılımlar ile kodlanan programlar, yakıt sistemi, güvenlik donanımları, multimedya sistemlerin ve motor tepkileri gibi fonksiyonları idare ediyor. Bu cihazın içerisinde de sektörde kriz yaratan çipler bulunuyor.