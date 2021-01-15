Otomotivde 'çip' krizi 0:00 / 0:00

Pandeminin ilk döneminde otomotiv sektöründe görülen üretim kesintileri, yeni yılın ilk haftasından itibaren yeniden başladı. Fakat bu sefer üretimdeki aksaklıkların geçen yıldan önemli bir farkı bulunuyor. Pandeminin Avrupa ve ABD'ye yayıldığı 2020'nin ikinci çeyreğinde, üreticiler salgının daha fazla yayılmasını önlemek ve çalışanlarını güvende tutmak adına fabrikalarını aylarca kapalı tutmuşlardı.

2021'in ilk günlerinden bu yana devam eden üretim kesintilerinde ise tedarikte yaşanan sorunlar sebep olarak gösteriliyor.

Şimdiye kadar, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle üretimlerine ara verdiklerini duyurdu. Alman yayın organı Handelsblatt'in iddiasına göre, Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler de üretimde kesintiye giden markalar arasına dahil oldu.

Yapılan açıklamalarda, başta çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorlukların üretimi etkilediği ve sorunun çözümüne kadar üretimlere ara verileceği kaydediliyor.

Bazı markaların fabrikalarında üretim tümden dururken, belirli modellerin üretimine ara veren markalar da bulunuyor.

EN ÇOK JAPON VE ABD'Lİ ÜRETİCİLER ETKİLENDİ

Honda'dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şirketin Japonya'daki fabrikasının yaşananlardan dolayı üretime aralıklı devam ettiği kaydedilmişti. Aynı günlerde üretime ara verdiğini açıklayan ABD'li üretici Ford da, Kentucky eyaletindeki tesiste ürettiği Ford Escape ve Lincoln Corsair modelleri bir süre üretemeyeceğini duyurmuştu. Ford'un Focus modelini ürettiği Almanya'daki fabrikasında da çip tedarikindeki sıkıntı nedeniyle üretime ara vereceği belirtiliyor.

FCA ise Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretilen Jeep Compass modelinin gelişmelerden etkilendiği bildirmiş, Ontario'da Chrysler 300, Dodge Charger ve Dodge Challenger modellerini ürettiği tesiste de tedarik sıkıntısı yaşandığını açıklamıştı. Çip ve elektronik parça sıkıntısı nedeniyle FCA'nın 2 tesisindeki üretime Şubat'a kadar ara verdiği belirtiliyor.

Japon üretici Toyota da, Teksas'taki fabrikasında ABD pazarı için ürettiği pick-up modeli Tundra'nın üretimine ara verdi. Bir diğer Japon üretici Nissan da, Japonya'daki Oppama fabrikasında üretilen Note modelinin üretiminde çip tedariki nedeniyle kesintiye gittiğini belirtti.

DAHA KÂRLI MODELLERE YÖNELDİLER

Otomotiv endüstrisinde yaşanan tedarik sıkıntısında tüketici talebinin artması etkili olurken, sektör kaynakları otomotiv markalarına çip üreten firmaların aynı zamanda bilgisayar firmaları gibi tüketici elektroniği üreticilerine de çip sattığını vurguluyor. Dolayısı ile, pandemide toplumun önemli bir kısmının evlerinde olmasının küresel çip talebini hızla artırdığına dikkat çekiliyor.

Bu durumun çip üreticilerinin üretim adetlerinin talebe yetişmemesi ile sonuçlandığı aktarılırken, çip bulamayan otomobil markalarının da daha kârlı modelleri üretmeyi tercih ederek satış rakamları düşük modellerde kesintiye gittiği belirtiliyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Öte yandan, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde başkanlığı devretmeye hazırlanan Trump'ın, görev süresi boyunca Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinin tedarik zincirini etkilediği kaydediliyor.

Reuters'ın aktardığına göre, ABD yönetiminin Çinli üreticilere getirdiği sınırlama, otomotiv endüstrisinde birçok üreticiyi Çinli çip üreticileri yerine yeni arayışlara itti. Hali hazırda tüketici elektroniğine yönelik çip üreten firmalar otomotiv sektöründen de sipariş almaya başlayınca, gelen talepler üretim kapasitelerini aştı ve uzun bekleme süreleri yarattı.

AutoForecast Solutions'ın analizinde, Ocak ayının ilk yarısında çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların otomotiv endüstrisinde şimdiden 200 bin adetten fazla kayıp yarattığı vurgulandı.

ÇİP NE İŞE YARAR?

Günümüz otomobillerinde neredeyse tüm kontroller bilgisayarlarda ana kartı gibi görev gören 'beyin'ler, yani kontrol üniteleri üzerinden idare ediliyor.

Araçların beyinleri üzerine yazılımlar ile kodlanan programlar, yakıt sistemi, güvenlik donanımları, multimedya sistemlerin ve motor tepkileri gibi fonksiyonları idare ediyor. Bu cihazın içerisinde de sektörde kriz yaratan çipler bulunuyor.