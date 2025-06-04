Ciro Immobile ve Jessica Melena'dan romantik tatil pozları
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Jessica Melena ile birlikte tatile çıktı
Giriş: 04.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:28
Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yoğun geçen sezonun ardından soluğu ailesinin yanında aldı. 2014 yılında dünyaevine girdiği ve dört çocuğunun annesi olan Jessica Melena ile birlikte tatile çıkan Immobile, sezonun yorgunluğunu tekne tatiliyle attı.
Çiftin tatil karelerini ise Jessica Melena, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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