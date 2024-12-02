Clint Eastwood'un kızı Francesca Eastwood aile içi şiddet davasından kurtuldu

Bir süre önce erkek arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kızı Francesca Eastwood, soruşturmayla karşı karşıya kalmayacak. Savcılık, delil yetersizliğinden dolayı davayı takip etmeme kararı aldı.

Davanın mağduru olan Francesca'nın erkek arkadaşının, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmayı reddettiği, bu nedenle de savcılığın dava açmayacağı öğrenildi.