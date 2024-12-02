Clint Eastwood'un kızı Francesca Eastwood aile içi şiddet davasından kurtuldu
Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Francesca Eastwood, ekim ayında 'aile içi şiddet' suçundan tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Savcılık, delil yetersizliğinden dolayı davayı takip etmeme kararı aldı
Bir süre önce erkek arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kızı Francesca Eastwood, soruşturmayla karşı karşıya kalmayacak. Savcılık, delil yetersizliğinden dolayı davayı takip etmeme kararı aldı.
Davanın mağduru olan Francesca'nın erkek arkadaşının, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmayı reddettiği, bu nedenle de savcılığın dava açmayacağı öğrenildi.
31 yaşındaki Francesca Eastwood, ekim ayında Beverly Hills'te araba kullanırken erkek arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
Olay günü polisler, kendilerini arayan Francesca Eastwood'un erkek arkadaşında gözle görülür yaralar gördü. Bunun üzerine, Eastwood'u gözatına aldı.
Daha sonra tutuklanan Francesca Eastwood, 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Erkek arkadaşının da polis merkezindeki tıbbi tedaviyi reddettiği öğrenildi.
Mağdurun adı açıklanmasa da Francesca Eastwood'un 'aile içi şiddet'ten tutuklanması, şiddete uğrayan kişinin sevgilisi Alexander Wraith olduğunu düşündürdü.
Francesca Eastwood'un oyuncu Alexander Wraith ile olan ilişkisinden 6 yaşında Titan adında oğlu bulunuyor.
Francesca Eastwood, babası Clint Eastwood'un 'True Crime', 'Jersey Boys', 'Old' ve 'Juror #2' gibi filmlerinde rol almıştı. Francesca Eastwood ayrıca, yakında yayınlanacak olan spor biyografisi 'Yüzüklerin Kraliçesi'nde de oynadı.