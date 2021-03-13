Twitter, Clubhouse'a rakip bir uygulama ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Twitter Spaces adı verilen uygulama, zaten Twitter bünyesinde test uygulamasındaydı ancak sadece IOS kullanıcılarına açık olan bu sesli tweet atma özelliğine Android kullanıcılarından tepki geldi. Herkese açık olacak Twitter Spaces için Twitter CEO'larından tarih geldi. Peki Twitter Spaces ne zaman çıkacak? İşte Twitter Spaces uygulaması hakkında detaylar...

TWITTER SPACES NE ZAMAN KULLANILACAK?

Test çalışmalarına başlayan Twitter Spaces, Nisan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

TWİTTER SPACES'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Twitter Spaces ile bir grup kişi sesli ve görüntülü konuşma yapabileceği odalar bulunacak. Sesli sohbete diğer kullanıcılar davet edilebildiği gibi sohbette yer alan kişiler dinleyici ya da konuşmacı olarak atanabilecek.

Clubhose uygulamasında yer alan davetle katılma özelliğinin yanı sıra Twitter Spaces’te yayıncılara bahşiş verilmesi sağlanarak yayın yapan kişiler bu şekilde para kazanabilecek.

Tip JAr isimli uygulama ile yayın yapan kişilere Cash App, Pay Pal, Venmo ve Bandcamp gibi uygulamalarla para gönderimi mümkün olacak.