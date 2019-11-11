Coco star nasıl yapılır? Coco star tarifi

Coco star nasıl yapılır? Bazı söylentilere göre orijinal yediğimiz coco starda beyazlatılmış havuç kullanılmaktadır. Biz evde nasıl Hindistan ceviziyle yemeği çok sevdiğimiz coco star nasıl yapılır ona bakalım.
Coco Star Malzemeler:
- 1 çay bardağı süt
- 2 poşet krem şanti
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 250 gr Hindistan cevizi
- 240 gr sütlü çikolata
Coco Star Yapılışı:
- Süt ve krem şantiyi kıvama gelene kadar çırpalım.
- Pudra Şekeri ve hindistancevizini krem şantili karışıma ekleyin kurabiye hamuru gibi olana kadar yoğuralım.
- Bu kıvama gelince cevizden büyük parçalar alarak rulo şekline getirelim.
- Yan kısımları elimizle düzeltip kavis şekline getirelim.
- Uygun bir kap içerisinde buzlukta yaklaşık 15 dakika bekletelim.
- Çikolataları benmari usulünde eritelim.
- Eritilmiş çikolatayı rulo haline getirdiğimiz Hindistan cevizli parçaları alıp ekleyelim.
- İki çatalla birlikte her tarafını çikolataya bulayıp yağlı kâğıt serili bir tabağa alalım.
- Hazırlanan ürünleri buzdolabına soğuması için kaldırın.
- 15 dakika bekledikten sonra kalan çikolatayla üzerine ince ince şekiller oluşturalım.
- Biraz daha buzdolabında kaldıktan sonra afiyetle yiyiniz.
YORUMLAR