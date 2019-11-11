Coco star nasıl yapılır? Coco star tarifi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYemek Yapma

Coco star nasıl yapılır? Coco star tarifi

Dünyada ve ülkemizde çok sevilen tatlı 'coco star'ı evde hazırlamak mümkün. Hindistan cevizi ve çikolatanın leziz uyumuyla damaklarda iz bırakan coco star tatlısını sizde evinizde hazırlamak istiyorsanız, ayrıntılar yazımızda! İşte coco star'ın yapılışı ve tarifi...

Coco star nasıl yapılır?

Coco star nasıl yapılır? Bazı söylentilere göre orijinal yediğimiz coco starda beyazlatılmış havuç kullanılmaktadır. Biz evde nasıl Hindistan ceviziyle yemeği çok sevdiğimiz coco star nasıl yapılır ona bakalım.

Coco Star Malzemeler:

  • 1 çay bardağı süt
  • 2 poşet krem şanti
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 250 gr Hindistan cevizi
  • 240 gr sütlü çikolata

Coco Star Yapılışı:

  • Süt ve krem şantiyi kıvama gelene kadar çırpalım.
  • Pudra Şekeri ve hindistancevizini krem şantili karışıma ekleyin kurabiye hamuru gibi olana kadar yoğuralım.
  • Bu kıvama gelince cevizden büyük parçalar alarak rulo şekline getirelim.
  • Yan kısımları elimizle düzeltip kavis şekline getirelim.
  • Uygun bir kap içerisinde buzlukta yaklaşık 15 dakika bekletelim.
  • Çikolataları benmari usulünde eritelim.
  • Eritilmiş çikolatayı rulo haline getirdiğimiz Hindistan cevizli parçaları alıp ekleyelim.
  • İki çatalla birlikte her tarafını çikolataya bulayıp yağlı kâğıt serili bir tabağa alalım.
  • Hazırlanan ürünleri buzdolabına soğuması için kaldırın.
  • 15 dakika bekledikten sonra kalan çikolatayla üzerine ince ince şekiller oluşturalım.
  • Biraz daha buzdolabında kaldıktan sonra afiyetle yiyiniz. 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çerkez tavuğu tarifi... Çerkez tavuğu nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAÇerkez tavuğu nasıl yapılır?
Çardak kebabı nasıl yapılır? Çardak kebabı tarifi
YEMEK YAPMAÇardak kebabı nasıl yapılır? Çardak kebabı tarifi
Çakallı menemeni nasıl yapılır? Çakallı menemeni tarifi
YEMEK YAPMAÇakallı menemeni nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kandil simidi nasıl yapılır? İşte tarifi
YEMEK YAPMAKandil simidi nasıl yapılır?
Un helvası nasıl yapılır? İşte tarifi
YEMEK YAPMAUn helvası nasıl yapılır?
Kandil simidi tarifi - En güzel ve lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEn lezzetli kandil simidi tarifi
Antep ezmesi nasıl yapılır? Antep ezmesi tarifi
YEMEK YAPMAAntep ezmesi nasıl yapılır? Antep ezmesi tarifi
Anne kurabiyesi nasıl yapılır? Anne kurabiyesi tarifi
YEMEK YAPMAAnne kurabiyesi nasıl yapılır? Anne kurabiyesi tarifi
Antep katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri tarifi
YEMEK YAPMAAntep katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri tarifi
Antep lahmacunu nasıl yapılır? Antep lahmacunu tarifi
YEMEK YAPMAAntep lahmacunu nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu