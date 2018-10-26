Limoges Mahkemesi, adı açıklanmayan adamın 2016-2018 yıllarında babalık görevlerini yerine getirmediğine hükmetti ve savcılar, üç ay hapis cezası verilen alkolik babanın çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığını belirtti. Her iki çocuk da, sağlıklı bir şekilde beslendikleri koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

Yardım kuruluşu France Victimes 87'nin temsilcisi Carole Papon, babanın okuma-yazma bilmediğini, sayı sayamadığını, durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ve aldığı sosyal yardım ödemelerinin tümünü alkole harcadığını belirtirken, ayrıca ailenin yiyecek hiçbir şeyi olmadığını ve içecek olarak sadece Coca-Cola bulunduğunu anlattı.

Büyük çocuğun yedi dişinin çürüdüğü, küçük erkek çocuğunun ise konuşamadığı belirtildi.

Savcı Yardımcısı Bruno Robinet, çocukların "tamamen tek başına bırakıldıklarını" belirtti. Robinet "Buzdolabı yoktu, çocuklar çarşafsız ve yorgansız bir şiltede yatıyordu. Babaları çocuklara sadece kek ve kola veriyordu." dedi.

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