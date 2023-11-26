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        Çorum FK - Altay: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:00
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        Çorum FK - Altay: 3-0
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        STAT:Çorum Şehir Stadyumu

        HAKEMLER: Feridun Daldaş, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 65 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 77 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 85 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 65 Eren Aydın), Ahmet Sagat (Dk. 65 Verheydt)

        ALTAY: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 86 Caner Baycan), Salih Sarıkaya, Ali Kızılkuyu (Dk. 70 Enes Yetkin), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Onur Efe (Dk. 62 Arda Gezer), Özgür Özkaya

        GOLLER: Dk.3 Onur Efe, Dk. 15 Salih Sarıkaya (K.K.), Dk. 40 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Geraldo (Çorum FK), Dk. 3 Onur Efe, Dk. 15 Salih Sarıkaya (Altay),

        1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Altay'ı 3-0 mağlup etti. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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