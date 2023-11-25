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        Mahkeme kararını gerekçe gösterip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:05
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        Mahkeme kararını gerekçe gösterip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı (2)
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        YOLTEKRARAÇILDI

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaşın mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı yol, Osmancık Belediyesi ile arazi sahipleri uzlaşınca tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Osmancık Belediyesi´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu arazide 1997 yılında 2981 Sayılı Kanunun 10/C Maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının, Çorum İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/144 sayılı kararına göre iptal edildiğinden, 26 yıl sonra böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Arazi sahiplerinin talebi 5 kat imar izni verilmesi yönünde olmuş ancak arazi Kızılırmak'ın taşkın sahası içinde yer aldığından yapılaşma izni verilmesi mümkün olmamıştır. Belediyemiz encümeninin 10.08.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile bahse konu alanın kamulaştırılması ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. 24 Kasım 2023 Cuma günü akşam saatlerinde arazi sahiplerince yola tel örgü çekilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde tel örgü kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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