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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çorum'da TKDK desteğiyle kurulan GES, işletmenin karlılığını artırdı

        KEMAL CEYLAN - Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:20
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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çorum'da TKDK desteğiyle kurulan GES, işletmenin karlılığını artırdı
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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