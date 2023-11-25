DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çorum'da TKDK desteğiyle kurulan GES, işletmenin karlılığını artırdı
KEMAL CEYLAN - Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.
KEMAL CEYLAN - Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.
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