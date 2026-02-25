Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Osmancık'ta minik öğrencilere camide ramazan etkinliği yapıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik camide ramazan etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Çorum'un Osmancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik camide ramazan etkinliği düzenledi.


        Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 68 anaokulu öğrencisi, Beylerçelebi Camisi'ni ziyaret etti.

        Etkinlik, çocuklara balon dağıtılmasıyla başladı. Ardından din görevlileri eşliğinde çocuklara caminin bölümleri olan mihrap, minber ve kürsü tanıtıldı.


        Ayrıca ramazan ayının önemi ve yardımlaşma, paylaşma ve manevi değerler, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde anlatıldı.


        Program, Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

