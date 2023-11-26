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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:37
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Feridun Daldaş, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 65 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 77 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 85 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 65 Eren Aydın), Ahmet Sagat (Dk. 65 Verheydt)

        Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 86 Caner Baycan), Salih Sarıkaya, Ali Kızılkuyu (Dk. 70 Enes Yetkin), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Onur Efe (Dk. 62 Arda Gezer), Özgür Özkaya

        Goller: Dk. 63 Ozan Sol, Dk. 76 Verheydt, Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Onur Efe, Dk. 15 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 40 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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