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        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan taraftara "misafirperverlik" çağrısı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarları, ligin 13. haftasında yarın karşılaşacakları Altay'ı Çorum'da en iyi şekilde misafir etmeye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:53
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        Çorum FK Başkanı Yalçın'dan taraftara "misafirperverlik" çağrısı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarları, ligin 13. haftasında yarın karşılaşacakları Altay'ı Çorum'da en iyi şekilde misafir etmeye davet etti.

        Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmişte iki kulüp arasında İzmir'de oynanan maçta "utanç verici" olayların yaşandığını ifade etti.

        Olaylara ait görüntülerin son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşıldığına işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

        "2016-2017 sezonunda Altay ile play-off yarı finalinin rövanş maçında İzmir'de yaşanan utanç verici olaylar ne yazık ki bugün sosyal medyada yeniden servis edilmekte, deyim yerindeyse taraftarımız galeyana getirilmek istenmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki o zamanki Altay ile şimdiki Altay arasında büyük fark var. Rakibimiz bu sezon kurtuluş mücadelesi veriyor. Böyle bir süreçte geçmişe takılıp kalmak, özellikle o dönemki kulüp başkanının açıklamalarının izinde gitmek hem saha içinde hem de saha dışında kulübümüze büyük zararlar vermek demektir. Elbette o gün tribünde binlerce taraftarın yaptığı ithamları unutmuş değiliz. Biz sahaya çıkıp futbolumuzu oynarken, tribünde ya da saha dışında taraftarlarımız da Çorumluya yakışır olgunlukta gereken cevabı verecektir. Herkes bilsin ki Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz."

        Sahaya kazanmak için çıkacaklarının altını çizen Yalçın, ligin lideri ile oynadıkları maçla Altay ile yapacakları karşılaşma arasında hiçbir fark olmadığını vurguladı.

        Taraftarlara "misafirperverlik" çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

        "İzmir de bizim Diyarbakır da. Iğdır da bizim Edirne de. Biz hepimiz biriz. Bu cennet vatanın tam ortasında bir köprü gibi yer alan memleketim, bu zamana kadar gelen bütün takımları nasıl ki edebiyle karşılayıp misafirperverlik gösterdiyse, yine aynı şekilde karşılayıp misafir edecektir. Tüm taraftarlarımızı bizim için 'önemli bir lig maçı' olmaktan öte hiçbir anlam taşımayan Altay maçında tribünleri doldurmaya ve taşkınlığa mahal vermeden 90 dakika takımlarını desteklemeye davet ediyorum."

        Yalçın, bilet fiyatlarında ciddi oranda indirim yaptıklarını belirterek, taraftarları Altay maçında tribünde görmek istediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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