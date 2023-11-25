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        Çorum'da aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı

        Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:10
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        Çorum'da aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı
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        Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon yaptı.

        90 polisten oluşan 36 ekip tarafından 23 ikamette yapılan aramada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile arama kaydı olanların yer aldığı 13 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 11'i cezaevine gönderildi, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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