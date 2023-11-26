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        Çorum'da tek katlı evinin penceresinden düşen 85 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde evinin penceresinden düşen 85 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:02
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        Çorum'da tek katlı evinin penceresinden düşen 85 yaşındaki yaşlı adam öldü
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        Çorum'un Kargı ilçesinde evinin penceresinden düşen 85 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Gökçedoğan köyünde Zeki Eren, tek katlı evinin penceresinden kedisini beslemek isterken dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda kesi ve kırıklar oluşan Eren, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Eren'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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