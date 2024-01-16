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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum Valisi Dağlı'yı ziyaret etti

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:42
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum Valisi Dağlı'yı ziyaret etti
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyarette bulundu.

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısı için kente gelen Matis, toplantı öncesi ziyaret ettiği Dağlı'dan kentin ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı.

        Büyükelçi Matis, ziyaretin ardından Dağlı'ya Macaristan'a özgü porselenden üretilen biblo hediye etti.

        Vali Dağlı da Matis'e, Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan, Hititlilerle Mısır arasında imzalanan ve bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması Tableti'nin örneğini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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