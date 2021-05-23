Covid 19'la mücadelede tüm zorluklar, acılar, kayıplar arasında bir de meslek hastalığı ve illiyet bağı tartışmaları yaşanıyor. Kendilerinin ve sevdiklerinin canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının, Covid-19’un meslek hastalığı ilan edilmesi talebi geri çevrildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan tüm sağlık çalışanları Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı ilan edilmesi gerektiğini belirtirken, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çevik konunun önemine “Meslektaşlarımızın yeni doğmuş bebekleri geride kaldı” sözleriyle dikkat çekti.