Covid 19'la mücadelede tüm zorluklar, acılar, kayıplar arasında bir de meslek hastalığı ve illiyet bağı tartışmaları yaşanıyor. Kendilerinin ve sevdiklerinin canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının, Covid-19’un meslek hastalığı ilan edilmesi talebi geri çevrildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan tüm sağlık çalışanları Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı ilan edilmesi gerektiğini belirtirken, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çevik konunun önemine “Meslektaşlarımızın yeni doğmuş bebekleri geride kaldı” sözleriyle dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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