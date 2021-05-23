Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

"Covid 19 'meslek hastalığı' kabul edilmeli"

Sağlık çalışanları, koronavirüs pandemisinin en başından beri bu mücadelenin en ön saflarında savaştılar, savaşmaya da devam ediyorlar… İnsanları yaşatmak uğruna canları pahasına mücadele eden sağlık emekçilerinin bazı talepleri var… Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, yakınlarının aşılanması ve en önemlisi de aslında sadece seslerinin duyulması… Sağlık çalışanları yaşananları, zorlukları ve taleplerini haberturk.com’a anlattı...

Covid 19 'meslek hastalığı' kabul edilmeli

Covid 19'la mücadelede tüm zorluklar, acılar, kayıplar arasında bir de meslek hastalığı ve illiyet bağı tartışmaları yaşanıyor. Kendilerinin ve sevdiklerinin canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının, Covid-19’un meslek hastalığı ilan edilmesi talebi geri çevrildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan tüm sağlık çalışanları Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı ilan edilmesi gerektiğini belirtirken, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çevik konunun önemine “Meslektaşlarımızın yeni doğmuş bebekleri geride kaldı” sözleriyle dikkat çekti.



BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 22 Mayıs korona vaka sayısı yayınlandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
22 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Türkiye'deki vakaların yüzde 95'i... - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Türkiye'de vakaların yüzde 95'i. ...
Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
SAĞLIKPandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor
SAĞLIKHindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya ...
Hastalarının sıkıntılarını şiirle anlatıyor
SAĞLIKHastalarının sıkıntılarını şiirle anlatıyor
50 yaş üstü aşı ne zaman vurulacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son durum
SAĞLIK50 yaş üstü aşılama tarihi hakkında
Corona virüs belirtileri nelerdir? Uzmanlar uyardı! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme ekranı
SAĞLIKKoronavirüs test sonucu öğrenme
Dikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir - Haberler
SAĞLIKDikkat! Gizlice büyüyor, kansere dönüşebilir