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Covid-19 pandemisi normalleşme sürecinde iltihaplı romatizma hastaları için öneriler

Covid-19 enfeksiyonu açısından romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus, vaskülit, Behçet hastalığı gibi iltihaplı romatizma hastalığı olanların riskli grupta aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez, normalleşme sürecinde iltihaplı romatizma hastaları için önerilerde bulundu

iltihaplı romatizma hastaları
HABERTURK.COM

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus, vaskülit, Behçet hastalığı gibi iltihaplı romatizma hastalığı olan kişiler Covid-19 enfeksiyonu için riskli sayılıyorlar. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez, "Bu tür hastalıklarda enfeksiyonlara karşı oluşturulması gereken iltihap, yanlışlıkla vücudun kendisine karşı oluşturulur. Bu nedenle, bağışıklık sistemi asıl görevini ihmal ederek olası enfeksiyonlarla savaşmakta zorlanabilir. Diğer taraftan, hastalığın kontrolü için kullanılan ilaçlar hasta olmayan bağışıklık sistemi hücrelerini de baskılayarak, enfeksiyonların ağır seyretmesine neden olabilir" dedi. Doç. Dr. Kanıtez, iltihaplı romatizma hastalarının bilmeleri gerekenleri anlattı.

İltihaplı romatizma hastalığı için kullandığım ilaçları kesmeli miyim?

Yüksek doz kortizon, TNF inhibitörü gibi biyolojik tedaviler, birçok iltihaplı romatizma ilacı Covid-19 hastalığının ağır geçmesine sebep olabilir. Ancak hastalarımızın kullandığı ilaçların kesilmesi, hastalığın alevlenmesine ve bağışıklık sisteminin daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Hastaların, olası fayda ve zararları gözeten doktorları tarafından önerilen şekilde ilaçlarına devam etmesi gerekir. Bu süreçte genel yaklaşımımız, hastalığının kontrol altında olduğuna emin olduğumuz hastalarda, ilaçları olabildiğince azaltmak olmuştur. Aktif iltihaplı romatizması olan hastalarda ise tedbirler alarak, gerekli romatizma tedavilerini ihmal etmemek gerekir. Aksi takdirde romatizmal hastalıklar da vücuda zarar verebilir.

Romatoloji muayene zamanım geldi, ne yapmalıyım?

11 Mart 2020 tarihinde ilk Covid-19 vakasının tespiti sonrasında çok hızlı bir vaka artış süreci yaşadık. Bu dönemde bulaşmanın kontrolü için hastaneye gelişleri azaltmak çok önemliydi. Mümkün olduğunca hastalarımızla uzaktan iletişim kurarak, onların güvenliğini sağlayacak şekilde süreci yönettik. Şimdilerde vaka sayısının kontrol altına alındığı bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Artık kontrol zamanı gelen hastalarımızın hastaneye gelmelerinin tedbirlerle sağlanabileceği bir dönemdeyiz. Böylece doktorlar için iltihaplı romatizma hastalığının durumunu daha doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün olacaktır.

Hastaneye gelirken nelere dikkat etmeliyim?

Üç altın kural; sosyal mesafe, maske ve el hijyeni. Bu kurallara ilaveten kapalı yerlerde kalış süresini azaltmak, bulunduğunuz ortamda Covid-19 hastası olsa dahi virüsün bulaşma ihtimalini düşürür. Hastalığınız ya da ilaçlarınız virüsün size bulaşma olasılığını artırmaz. Size bulaşmayan virüs, sizi hasta edemez.

Hastaneye mutlaka maskeyle gelinmeli, maske doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Randevu saatine dikkat edilerek mümkün olduğunca hastanede geçirilen zaman kısa tutulmalıdır. Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu kalabalık bir bekleme alanında bulunmamaya dikkat edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, imkan varsa başka bir randevu saati ayarlanabilir.

Hastane içerisinde sık el yıkamak ya da el dezenfektanları kullanmak faydalıdır. Ellerinizle bir yüzeye ya da kişiye dokunduysanız, elinizi yıkamadan ya da dezenfekte etmeden yüzünüze götürmemeniz önemlidir. Eve döndüğünüzde kıyafetinizi çıkartıp yıkamak, kıyafete bulaşmış olabilecek virüslerden arınmak için yeterlidir. Şu günlerde hastanelerde Covid-19 hasta sayısı azalmıştır. Yine de karşılaştığınız her birey virüs taşıyormuş gibi davranmanız, güvenliğiniz için daha doğrudur.

Hastaneye gelmeden ilaçlarıma devam etmemde sakınca var mı?

Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile hastalığın aktivite durumunu anlamak ve ilaçların olası yan etkilerini kontrol edebilmek için belli aralıklarla kan tahlilleri yapılması gerekir. Ayrıca doktorların hastalarını önerdikleri sürelerde görmeleri, tedaviyle ilgili doğru karar alabilme gücünü artırır. Pandemi sürecinde bazı merkezlerde uygulamaya konulan elektronik poliklinik ve evden kan tahlili alınması gibi uygulamalar, hastaneye gidilememesinin yol açtığı sorunları azaltabilir.

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